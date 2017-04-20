За три года уменьшилось число водителей, ездящих быстрее 90 км/ч

Foto: Picjumbo Согласно данным госпредприятия Latvijas valsts ceļi , за последние три года в Латвии уменьшилось число водителей, выбирающих на дорогах скоростной режим более 90 км/ч. Если в 2014 году таковых насчитывалось 49% от общего числа, то в 2016 году — 46%. Средняя скорость езды измеряется ежедневно на главных автодорогах страны, в так называемых пунктах учета сообщения, которые оборудованы сенсорами скорости.

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