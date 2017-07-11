Забастовка семейных врачей на работу Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) пока не повлияла, сообщила представитель СНМП Илзе Букша.

Количество вызовов скорой пока не увеличилось, пояснила она.

Необходимую амбулаторную помощь жители могут получить у дежурных врачей, в ближайших пунктах оказания медицинской помощи. Проконсультироваться с врачом можно также по круглосуточному консультативному телефону семейных врачей 66016001, напомнила она.

На сайте Национальной службы здравоохранения доступна также интерактивная карта, на которой указаны все места оказания медпомощи и информация о возможностях ее получения.

Как сообщалось, забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.

Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.