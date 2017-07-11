Количество вызовов скорой пока не увеличилось, пояснила она.
Необходимую амбулаторную помощь жители могут получить у дежурных врачей, в ближайших пунктах оказания медицинской помощи. Проконсультироваться с врачом можно также по круглосуточному консультативному телефону семейных врачей 66016001, напомнила она.
На сайте Национальной службы здравоохранения доступна также интерактивная карта, на которой указаны все места оказания медпомощи и информация о возможностях ее получения.
Как сообщалось, забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.
Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.