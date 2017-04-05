На прошлой неделе интенсивность заболеваемости гриппом в Латвии снизилась на 33%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе в 69 практиках семейных врачей зарегистрировано 54 случая гриппа, неделей ранее — 98 случаев.

Во всех десяти включенных в мониторинг территорий количество обращений с гриппом в амбулаторные учреждения сократилось или осталось на прежнем уровне. Самой высокой интенсивность заболеваемости гриппом была в Даугавпилсе и Вентспилсе.

На прошлой неделе с гриппом в больницу были доставлены 64 человека, еще 12 были госпитализированы с вызванной гриппом пневмонией. В целом с начала сезона с гриппом было госпитализировано 2394 пациента.

От гриппа в этом сезоне умерли 37 человек. Эпидемия гриппа была объявлена в начале января.