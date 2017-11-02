В Латвии гепатитом А в год болеют в среднем 12 человек , но в этом году заболеваемость значительно возросла — за неполные 10 месяцев зарегистрировано 57 случаев инфицирования "желтухой", пишет газета Neatkarīgā rīta avīze.

Как сообщил директор департамента инфекционных заболеваний Центра контроля и профилактики заболеваний Юрий Перевощиков, в 17 случаях пациенты заразились во время путешествий, в 11 из них — в странах ЕС, в двух — в России, по одному — в Узбекистане, Индии и Казахстане, еще в одном — либо в России, либо в одной из стран ЕС.

В этом году также зарегистрировано девять групповых случаев заболевания гепатитом А дома, в рамках одной семьи.

На реализацию мер плана по ограничению распространения ВИЧ, сексуально-трансмиссивных инфекций, гепатита B и C в 2019-2020 годах необходимо дополнительное финансирование в размере 58,005 млн евро.