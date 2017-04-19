Закрытые на ремонт переезды будут отображаться в Waze и на интерактивной карте

Foto: DELFI Государственное предприятие Latvijas valsts ceļi сообщило о нововведениях на своем сайте: со среды, 19 апреля, портал предоставляет информацию и о железнодорожных переездах, которые временно закрыты на ремонт. Изменения отмечены на специальной карте Помимо этого, Latvijas valsts ceļi сотрудничает с создателями популярного навигатора Waze, благодаря чему пользователи этого приложения также увидят информацию о закрытых на ремонт переездах.

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