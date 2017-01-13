По ее словам, альянс обеспокоен наращиванием вооружений России и ее действиями на Украине, но прямой опасности для стран НАТО в настоящее время нет.

Гетемюллер отметила, что альянсу важно поддерживать диалог с Россией, пытаясь снизить риск инцидентов.

"Нас всех беспокоят агрессивные действия России в последние годы — захват территории Украины в Крыму, усиление Западного военного округа. Тем не менее, НАТО не видит прямой угрозы вторжения России на свою территорию. Это потому, что НАТО в последние годы много сделала для усиления политики сдерживания и обороны от всего, что может угрожать альянсу", — сказала заместитель генсека.

Комментируя обвинения Москвы в том, что размещение танковой бригады США в Польше угрожает безопасности России и дестабилизирует Европу, Гетемюллер подчеркнула, что США не планировали возвращаться в Европу с бронетехникой, пока Россия не стала угрожающе относиться к странам Балтии и всей НАТО, пока она не начала укреплять свои силы и не захватила Крым. "Действия НАТО сбалансированы и носят оборонительный характер", — сказала она.

"В рамках операции "Atlantic Resolve" в Европу действительно возвращаются американские танки и бронетехника, однако это ответ на поведение России. Я видела заявления России о том, что якобы перебрасывается очень много танков и бронемашин. На самом деле это 3500 солдат, 87 танков и 144 боевые машины "Bradley". Это важный шаг, целью которого являются сдерживание и оборона", — сказала Гетемюллер.

Говоря о возможном развитии диалога НАТО и России, она напомнила о достигнутом в прошлом году на саммите альянса в Варшаве соглашении о том, что в ответ на действия России крайне важно акцентировать политику сдерживания и обороны, но в то же время большое значение имеет диалог.

"НАТО следует концентрироваться на собственной безопасности, но мы заинтересованы также в диалоге, чтобы получать информацию о том, что делают русские. Это обоюдно, потому что русские говорят, что их беспокоит то, что делает НАТО, поэтому нам нужна возможность информировать друг друга о своих действиях. Возможности для диалога есть, но альянс должен быть полностью уверен в своих интересах. Думаю, что мы в первую очередь заинтересованы в сокращении риска инцидентов в воздушном пространстве над Балтийским морем. Никто не хочет, чтобы кризисные ситуации переросли в конфликты", — подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО.