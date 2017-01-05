За соблюдением этого распоряжения исполнительного директора столицы будет следить Полиция Рижского самоуправления.

Согласно Латвийскому кодексу административных нарушений, за нарушение распоряжения может быть сделано предупреждение или наложен денежный штраф в размере до 70 евро. Люди, которые будут пойманы на льду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без предупреждения оштрафованы на сумму от 15 до 100 евро.

Когда слой льда станет крепким, период повышенной опасности на льду будет отменен полностью или частично, о чем сообщат дополнительно.