С учетом прогноза погоды исполнительный директор Риги издал распоряжение, которым c 13 января отменяется запрет находиться на льду многих рижских водоемов.

В настоящее время разрешено находиться на льду:

озера Дамбьйпурва;

Гайльэзерса (не далее 50 метров от берега!);

реки Югла на участке от Бривибас гатве до аллеи Видземес, 1;

реки Вецдаугава на участке от пр. Мангалю до ул. Аудупес, 3B;

реки Даугава на участке от ул. Краста до полуострова Грапью;

Кишэзерса (но не далее 200 метров от берега!);

канала Лочу на участке от ул. Виесницас, 2 до ул. Лиелупес, 1 корп. 13 (на расстоянии 30 метров от береговой линии со стороны ул. Лиелупес);

реки Саркандаугава на участке от ул. Улриекстес, 16 до 7-й Кундзиньсалской линии, 18;

реки Хапака гравис на участке от ул. Спайлес, 8 до ул. Плата, 38;

Болдерайском карьере;

озере Бабелитес;

реки Булльупе на участке от Вакарбулли, 39 до перекрестка улиц Звиню и Бирзес (на расстоянии 50 метров от берега);

Биекенгрависа на участке от ул. Мукусалас, 75 до ул. Маза Баускас, 28А;

канала Зунда на участке от ул. Гипша до ул. Паула Валдена.

В других местах на льду по-прежнему находиться запрещено, в том числе на расстоянии 1000 метров от истока реки Югла; на расстоянии 200 метров от устья реки Ланга; на расстоянии 200 метров от устья около ул. Эзермалас, 8A, а также не участке от моста через Милгравис до ул. Зушу, 39 (на расстоянии 600 метров от береговой линии) и на расстоянии 600 метров от истока и устья реки Югла, а также на расстоянии 50 метров от пешеходного моста через канал Зунда.

Рижская дума напоминает: с понижением температуры воздуха в рижских реках и озерах стремительно образуется лед, находиться на котором опасно. Поэтому самоуправление объявляет о периодах повышенной опасности на льду водоемов, расположенных на административной территории города. В такие периоды жителям находиться на льду запрещено, жителей призывают следить на новостями.

За соблюдением этого распоряжения исполнительного директора столицы будет следить Полиция Рижского самоуправления.

Согласно Латвийскому кодексу административных нарушений, за нарушение распоряжения может быть сделано предупреждение или наложен денежный штраф в размере до 70 евро. Люди, которых поймают на льду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без предупреждения будут оштрафованы на сумму от 15 до 100 евро.

Когда слой льда станет крепким, период повышенной опасности на льду будет отменен полностью или частично, о чем сообщат дополнительно.