В собственности Цируле находятся земля и здания в волости Цену, а также легковой автомобиль Peugeot 407. Еще одна машина — Audi A4 Avant — находится в ее пользовании.
Цируле имеет 38 702 доли капитала в компании, оказывающей финансовые консультации, Bastions ZS на сумму 38 702 евро и является членом совета этой компании. Свои акции она подарила в два захода — по 19 351 евро в каждый.
22 ноября 2016 года Цируле оставила должность члена совета Bastions ZS.
Сумма безналичных накоплений главы СГД в банках Citadele и латвийском филиале Nordea Bank AB составляет 41 759 евро. Цируле также имеет накопления в частных пенсионных фондах и полис накопительного страхования жизни.
Цируле выдала займов на сумму 25 905 евро.