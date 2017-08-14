Общество "Свобода животных" планирует провести два пикета у магазинов Rimi в центре Риги, на которых будет призывать розничную сеть до 2025 года полностью отказаться от продажи яиц от несушек, которые содержатся в клетках.

Как заявили в обществе, Rimi обязано воплотить в жизни декларируемую предприятием политику в отношении хорошего содержания животных, которая предусматривает, что животные должны быть защищены от ненужных страданий и болезней и содержаться в благоприятных условиях.

В обществе также подчеркнули, что многие сети супермаркетов в Европе уже отказались от яиц от кур, которые содержатся в клетках, поэтому не понятно, почему Rimi не реализует свою же политику.

Как сообщалось, в течение нескольких дней более 5000 человек подписали петицию на сайте rimi.olucena.lv, призывая Rimi отказаться от торговли яйцами, которые снесли куры, содержащиеся в клетках.

1 августа литовская организация по защите животных "Трушти нарвай" опубликовала видеоматериалы с литовских ферм, произведенные которыми яйца продаются под торговым знаком Rimi в Латвии. На видео видны лысые, изможденные куры, с ранами и паразитами.

Латвийское общество сталкивается с проблемами содержания домашней птицы в клетках уже второй раз, заявила ранее "Свобода животных". Очень похожая картина открылась и осенью 2016 года, и тогда речь шла о курах предприятия Balticovo. Правда, в ходе проверок Продовольственно-ветеринарная служба нарушений на птицеферме не выявила.