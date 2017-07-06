"Избиратели должны решить, продолжат ли страной управлять участники так называемого "дела олигархов", заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

В Латвии образовалось два правительства - одно официальное, а второе - подпольное. "И только избиратели могут покончить с этим двоевластием", подчеркнул Затлерс. По его мнению, люди должны думать и понимать, хотят ли они и дальше так жить.

Так называемое дело олигархов было начато в мае 2011 года по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество и подкуп, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушение ограничений для государственных должностных лиц.

Первоначально в деле фигурировали 11 человек, а его центральным фигурантом был бывший депутат Айнар Шлесерс. Обыски в рамках дела были проведены у мэра Вентспилса Айвара Лембергса и лидера Народной партии Андриса Шкеле, в Рижской думе, управлении Рижского свободного порта, на нескольких предприятиях.