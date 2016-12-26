Закончена реставрация малого проспекта (декоративного прикрытия) органа Рижского Домского собора, начатая в январе 2016 года.

В следующем году планируется закончить реставрацию большого проспекта органа, сообщил руководитель реставрационных работ в Домском соборе Роналд Лусис.

Сегодняшний облик проспекта органа Рижского Домского собора формировался более 400 лет, проспект является одним из старейших сохранившихся органных проспектов в Европе — в 1601 году его создал Якоб Рааб.

Реставрацией проспектов органа руководит реставратор Аида Подзиня. Реставрация проводится при финансовой поддержке Государственного фонда культурного капитала, Государственной инспекции по охране памятников культуры, министерств культуры и финансов.

Работы проводятся в две очереди. Первая очередь (неотложные работы) проводится до 31 декабря, расходы на нее покрывают выделенные правительством 245,715 тысяч евро. Работы второй очереди продлятся с 1 января по 31 декабря 2017 года, предварительные расходы на них исчисляются в 583,269 тысяч евро.