Большинство проектов осуществлялось по частным заказам — правительство или самоуправления вкладывались в объекты лишь в редких случаях. Одним из самых известных публике заказов от государства стало новое здание Сейма. Портал Delfi, используя доступную публично и предоставленную бизнесменами информацию, составил обзор самых крупных стройобъектов года.
- 1. Новый терминал в аэропорту
- 2. Крупнейший энергокомплекс в Курземе
- 3. Блеск нового здания Сейма
- 4. Безопасность на границе и новые тюрьмы
- 5. Старинные машины в современном музее
- 6. Новые дома в Иманте и Бишумуйже
- 7. Новые причалы
- 8. Школы, стадионы, учебные корпуса
- 9. Новые производства - косметика, торф и прочее
- 10. Гостиницы и музеи