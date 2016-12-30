Большинство проектов осуществлялось по частным заказам — правительство или самоуправления вкладывались в объекты лишь в редких случаях. Одним из самых известных публике заказов от государства стало новое здание Сейма. Портал Delfi, используя доступную публично и предоставленную бизнесменами информацию, составил обзор самых крупных стройобъектов года.