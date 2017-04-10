Сегодня конкурсная комиссия собралась на первое заседание, второе заседание назначено на 25 мая.

Подача заявок на конкурс завершилась 30 марта. Как ранее сообщил премьер-министр Марис Кучинскис, не исключено, что среди претендентов могут быть и представители правоохранительных органов.

Первый конкурс на должность начальника БПБК был объявлен в прошлом году. Заявки подали 10 претендентов, но годным не был признан ни один, в том числе прежний начальник бюро Ярослав Стрельчонок.

Сейм внес поправки в закон о БПБК, отметив для претендентов на должность начальника требование трехлетнего опыта руководящей работы.