Ha нем были рассмотрены основные угрозы современной журналистики — смена привычных моделей финансирования, распространение ложных новостей и дезинформации в социальных сетях. Кроме того, обсуждались вопросы ответственности за достоверность информации, а также потребности журналистского образования и повышение медиа грамотности общества.

Представитель Латвии в Межправительственном совете Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО и руководитель Балтийского центра журналистских расследований Санита Емберга признала — чтобы сохранить традиционную роль СМИ и защитить пространство демократической полемики, средствам массовой информации следует больше разъяснять общественности свои решения и методы работы. Государству, в свою очередь, надо думать о финансовой поддержке для создания качественного контента для всех групп общества.

"В решении ситуации не помогут просто модные слова, например: "Против фальшивых новостей будем бороться повышением медиа грамотности!" Их постоянное повторение отклоняет от цели, от того, что на самом деле собираемся делать и что лежит в основе проблемы, то есть, почему многие люди больше не доверяют средствам массовой информации", — сказала Емберга.

По ее мнению, СМИ сами должны больше разъяснять обществу, как отличить качественный контент от ложного, какова его цена, как принимаются решения о его изложении. Параллельно общество также должно воспитывать журналистов, которые находятся на среднем этапе своей карьеры, поскольку принципы подготовки новостей не меняются в отличие от каналов их распространения. В качестве положительного примера этих направлений деятельности Емберга упомянула Балтийский передовой медиа центр и его деятельность.

Коллоквиум подтвердил, что одним из приоритетов в сфере медиа ЮНЕСКО признает угрозу пространству демократической полемики, в том числе риски дезинформации и ослабление роли традиционной журналистики.

Выражая поддержку приоритетам ЮНЕСКО в сфере СМИ, латвийский МИД оказал поддержку проведению этого мероприятия. ЮНЕСКО надеется, что коллоквиум внесет свой вклад в дело укрепления свободы выражения, поскольку современное общество не может существовать без свободной, независимой и профессиональной журналистики, основанной на общепризнанных принципах — правдивость фактов, разнообразие мнений, защита источников и безопасность журналистов.