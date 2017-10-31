Правительство приняло поправки в порядке организации и финансирования здравоохранения, предусматривающие расширение системы первичной диагностики опухолей или "зеленый коридор".

Добавлены новые локализации злокачественных опухолей, изменения внесены и в порядок проведения исследований, чтобы обеспечить большую доступность лечения онкологическим больным.

С октября прошлого года "зеленый коридор" распространяется на пациентов с 11 самыми распространенными локализациями рака. Теперь порядок, предусматривающий проведение исследований в течение 10 дней, относится также к раку поджелудочной железы, печени, желудка и желчного пузыря, кожи, центральной нервной системы, полости рта, глотки и др.

Также расширен круг врачей, которые имеют право в приоритетном порядке направить пациента на диагностику онкозаболеваний. В дальнейшем направления могут выдавать не только семейные врачи, но и гинекологи, а также врачи-специалисты пяти учреждений — Рижской Восточной больницы, Клинической университетской больницы им. Страдиня, Даугавпилсской региональной больницы, Лиепайской региональной больницы и Приморской больницы.

Поправки призваны ускорить диагностику онкологических заболеваний, чтобы своевременно начинать их лечение.

Также приняты поправки, связанные с искусственным оплодотворением — требуется повторное исследование состояния здоровья пациентки. И на такую консультацию она имеет право получить как оплачиваемую государством услугу.