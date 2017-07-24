Профессор геологии Латвийского Университета Валдис Сеглиньш поясняет, что силу землетрясения оценкой в 2,1 балла мы можем почувствовать и в повседневной жизни. "Встаньте на расстоянии двух метров от рельс в тот момент, когда трамвай проезжает мимо. Ваши ощущения будут аналогичными", — пояснил ученый.

В Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии отметили, что землетрясение в Эстонии находилось довольно близко к поверхности — на глубине лишь 12 километров. Эпицентры более мощных землетрясений обычно расположены в нескольких десятках километров под землей.

Что касается Латвии, то последнее ощутимое землетрясение здесь было зарегистрировано более века назад. Однако стоит упомянуть землетрясение 2004 года в Калининграде, которое стало причиной повреждений зданий даже в Латвии, за несколько сотен километров.