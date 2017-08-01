"Я не хочу кокетничать и отрицать такую возможность. Если еще когда-то сложатся условия, я продолжу руководить культурным учреждением. При известных обстоятельствах я вернулся бы и в ЛНОБ, и это определенно было бы интереснее", — сказал Жагарс.

В то же время мотивация его не состоит в том, чтобы просто "занять это кресло". "Важно, что я смогу изменить к лучшему, какие новые ценности создать, чем удивить", — заявил Жагарс.

Пост директора ЛНО он занимал с 1996 по 2013 год. С тех пор ЛНОБ руководит Зигмар Лиепиньш. Жагарс работает сейчас как режиссер, предприниматель и является членом правления партии "Для развития Латвии".