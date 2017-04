Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич: "Ракетная атака США на авиабазу в Сирии адекватна, если учитывать варварские зверства, которые Асад совершает против собственного народа".

US missile strike against Syrian air base is adequate taking into account barbaric atrocities committed by Assad against his own people

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 7 апреля 2017 г.