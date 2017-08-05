Самыми главными проблемами для жителей Латвии являются здоровье и социальная защищенность. К такому выводу пришли в "Евробарометре" после социологического опроса, проведенного весной 2017 года.

Проблемы здоровья и социальной защищенности волнуют 36 процентов опрошенных жителей Латвии, а в целом по Евросоюзу этот показатель составляет 20%. Вторая самая серьезная проблема — безработица: ее отметили 30% респондентов в Латвии, а в целом по ЕС этот показатель составил 29%.

Респондентов также попросили ответить на вопрос, с какими самыми серьезными проблемами сейчас столкнулся Евросоюз. Почти во всех странх ЕС (кроме Португалии и Швеции), в том числе и в Латвии, главными трудностями были названы терроризм и миграция. Что касается латвийцев, то 52% опрошенных упомянули терроризм, а 48% — миграцию. Для сравнения: в среднем по ЕС терроризм считают главной проблемой 44% респондентов, миграцию — 38%.

Эти два показателя, по мнению европейцев, значительно опережают другие проблемы ЕС — экономическую ситуацию (осенью 2011 года она считалась самой важной проблемой), финансовое положение стран и безработицу. Отмечается, что терроризм впервые возглавил рейтинг наиболее актуальных проблем ЕС, и по сравнению с 2016 годом, данный вариант ответа набрал на 12 процентных пунктов больше.

По итогам социологического исследования также сделан вывод, что 48% жителей Латвии доверяют ЕС, а в целом по Евросоюзу рейтинг доверия союзу составляет 47%. При этом 65% латвийских респондентов не доверяют правительству своей страны (в среднем по ЕС этот показатель — 63%), а к латвийскому Сейму нет доверия у 72% опрошенных (в целом по ЕС 57% опрошенных жителей не доверяют парламентам в своих странах).

В качестве приобретения от вступления в ЕС латвийцы наиболее часто (67%) указывали полученную возможность свободного перемещения людей, товаров и услуг с другими странами Европы. Второй по популярности ответ — мирное сосуществование между странами Евросоюза (53%).

Кроме того выяснилось, что 68% европейцев ощущают себя гражданами ЕС — это максимальный показатель за все годы проведения опроса. Еще выше этот показатель в Латвии, где 74% респондетов чувствуют себя гражданами ЕС. В свою очередь, 70% латвийских респондентов выразили желание знать больше о своих правах гражданина ЕС, а 44% на данный момент вообще не имеют информации о своих правах гражданина ЕС.

Соцопрос "Евробарометра" проводился с 20 по 30 мая этого 2017 года во всех странах ЕС. В нем приняли участие 33 180 человек.