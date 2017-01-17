Сейчас жители имеют право сменить участок для голосования не менее чем за 25 дней до выборов. Как сообщается на сайте Сейма, уменьшение срока позволит латвийцам действовать более гибко и подать заявление на неделю позже. Особенно ценно это для тех, кто в преддверии выборов еще не уверен, где он будет находиться в день голосования.
Жителям Латвии позволят менять участок для голосования на неделю позже, чем сейчас(1)
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Во вторник, 17 января, парламентская комиссия одобрила передачу на рассмотрение Сейма поправок к Закону о регистре избирателей, согласно которым сменить выборный участок, к которму прикреплен намеревающийся голосовать на выборах латвиец, можно будет не позднее 18 дней до выборов в самоуправления или Европарламент.
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