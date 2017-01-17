Сейчас жители имеют право сменить участок для голосования не менее чем за 25 дней до выборов. Как сообщается на сайте Сейма, уменьшение срока позволит латвийцам действовать более гибко и подать заявление на неделю позже. Особенно ценно это для тех, кто в преддверии выборов еще не уверен, где он будет находиться в день голосования.