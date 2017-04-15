При этом Криштопанс сразу отметил, что за совершенные за этот период ошибки нельзя винить его или партию "Latvijas cels". "В 2002 году ко власти пришла новая сила — партия "Новое время", которая потом превратилась в "Единство". И в результате именно за последние 15 лет все запущено до такой степени, что дальше просто невозможно", — приводит газета его слова.

При этом у Криштопанса есть видение того, как Латвии следует развиваться в будущем, чтобы вылезти из ямы, в которой она сейчас находится. "Если бы мне еще раз дали власть, я не создавал бы правительство из министров-политиков. Нашел бы тех, у кого есть задатки аудиторов — чтобы смотрели, куда уходят нецелесообразно потраченные деньги государства", — предположил Криштопанс.

"Общий бюджет Латвии составляет 8 миллиардов евро. Это очень много. Проводим черту и обязуемся в ближайшие пять лет не тратить ни цента меньше. Все необходимое найдем в различных отраслях, в нецелесообразных тратах государственных денег — через них растворяются в воздухе 15-20% от всех расходов страны.

Например, в отрасли здравоохранения есть четыре главные группы расходов. Это строители, медики, фармацевты и поставщики аппаратуры. Именно им достаются все миллионы. У них есть лишь одна проблема — больные латвийцы мешают им освоить еще больше денег. Им лучше всего было бы, если больных не было бы вовсе — тогда можно было бы получить все 800 миллионов евро. И ведь эта сумма — только расходы из госбюджета. На самом деле оборот отрасли в два раза больше", — рассказал свое видение ситуации Криштопанс.

"Вот ко мне недавно присосался клещ. Я заплатил 15 евро за проверку клеща, еще 9 евро за анализы. То есть к этим 800 миллионам из госбюджета нужно добавить деньги, которые тратят жители на услуги и лекарства, а также расходы на частную медицину. Получится более миллиарда евро. Поэтому мне не понятны возгласы "У здравоохранения нет денег". Примерно полтора миллиарда евро есть уже на данный момент", — делится подсчетами экс-премьер.

"Я ввел бы принцип — живем на те деньги, что есть. Уменьшаем дефицит бюджета. Если не ошибаюсь, то мы 300 миллионов евро каждый год платим за обслуживание дефицита госбюджета. 300 миллионов!", — сокрушается Криштопанс.

По словам экс-политика, он уже 17 лет живет в США, до этого жил в Германии, и может сравнить модели экономики этих стран с латвийской. Особую тревогу у него вызывает непрогнозируемый рост налога на недвижимость. "В Америке налог хорошо известен и прогнозируем, а в Латвии — чик! — и за год его ставка может взлететь на 100, 200, даже 500%. А эти умники в Земельной службе говорят, что у нас европейские стандарты. Полный bullshit! (англ. "ерунда, чепуха")".

"Если у меня была бы власть, я бы регулировал налог на недвижимость таким образом, чтобы жители не уезжали. Зайдите на портал объявлений — на продажу выставлено 12 тысяч квартир и 1000 домов в Риге и окрестностях. Это происходит из-за того, что есть тысячи неплательщиков налога — и они не "не хотят", а попросту не могут его оплатить", — пояснил Криштопанс.