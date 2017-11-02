Издание приводит случай с реновацией квартала в Спикери (2013 год). Компания Merks для выполнения работ заключила договора с субподрядчиками: Ekstra būve, которая на бумаге платила своим работника около 110 евро в месяц, A.M. Bruģis — 250 евро, Akmens stils — 270 евро, Rigensi — 380 евро.

При этом, если один из этих субподрядчиков решил бы привлечь дополнительных партнеров к проекту, в документации они остались бы "невидимыми" даже для самого заказчика. Это сделало бы невозможным проверку того, платят ли налоги реальные исполнители заказа Рижской думы.

Журнал обращает внимание и на другую практику, которую сотрудники Службы госдоходов (СГД) называют "феноменом феникса" — существуют фирмы, которые после выполнения стоительного заказа от Рижской думы прекращают активную деятельность, так и не выплатив государству налоги.

Например, в 2011-2013 годах компания NN Būve на закупках в ходе ревитализации парков Риги получила 2,94 млн. евро. Согласно данным Firmas.lv, до 2013 года фирма работала с прибылью, однако уже в 2013-м вдруг понесла убытки, в 2014 году превысившие 180 000 евро. В итоге предприятие попало в список должников СГД, оставшись должно государству более 61 тысячи евро налогов.

Схожая ситуация произошла с основанным в марте 2014 года Iks Baltija: уже через пару месяцев после регистрации фирмы она победила в объявленном Рижской думой конкурсе на ремонт ливневой канализации в размере 63 000, однако в итоге так и не заплатила стране более 17 000 евро налогов.

Фирма RB Klans, получившая в 2013 году права на ремонт дворов жилых домов в Пардаугаве, получила от Рижской думы почти 130 000 евро, но не заплатила 59 000 евро налогов. Ни с одним из упомянутых должников журналу связаться не удалось.