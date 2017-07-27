Министр земледелия Латвии Янис Дуклавс (СЗК), возможно, владеет 10% крупного объекта недвижимости в Рижском порту. Собственность, судьбу которой Дуклавс обсуждал в апреле 2010 года в гостинице Rīdzene c Айнаром Шлесерсом, в его декларации о доходах не указана, сообщает в четверг журнал Ir.

Согласно обнародованным в конце июня записям разговоров между политиками, Дуклавс просил Шлесерса (который на тот момент занимал пост председателя правления Рижского свободного порта) помочь с продажей земли в порту. Министр заявил, что земля принадлежит ряду фирм, "записанных на чужие имена". У Дуклавса была доля в 10% и он с партнерами хотел превратить землю в деньги. Речь, по словам министра земледелия, шла о 15 "лимончиках" (так в записи - Ред.).

На эту просьбу Шлесерс ответил, что продать землю за такую цену не получится, поскольку ее можно "арендовать за копейки".

В декларации о доходах Дуклавса об этом участке земли ничего не сказано. Министр, однако, заявил журналу Ir, что не является совладельцем этой недвижимости и никогда не прятал какое бы то ни было имущество.

Журнал отмечает, что в разговоре со Шлесерсом Дуклавс заявил, что участок земли расположен на берегу Даугавы, "рядом с Gāze", а среди совладельцев - Вилис Бергс и "один парень из Gāze, заместителем там работает". Ir обнаружил, что на правом берегу Даугавы расположена база экспорта компании Latvijas Propāna gāze. Расположенные рядом с ней два участка земли общей площадью 8 гектаров с 2005 года принадлежат фирме Krēmeri 2005.

34% капитала фирмы Krēmeri 2005 принадлежали компании Vilandres, остальные доли были разделены между семью частными лицами. В 2008 году единственным владельцем стала компания Vilandres, которая принадлежит члену правления Latvijas Gāze Гинтсу Фрейбергсу и Лиге Берге. Фрейбергс в начале 2000-х годов занимал пост председателя правления Latvijas Propāna gāze, а Берга является женой Вилиса Бергса, имя которого упоминал Дуклавс.

Дуклавс в разговоре с Ir заявил, что давно знаком с семьей Бергсов, но отверг предположение, что Лига Берга помогает ему скрыть фактическое владение имуществом в порту. Министр также отказался отвечать на вопрос, использовал ли он свои политические связи, чтобы помочь Фрейбергсу и Берге продать земельные участки.

Получить комментарии от Фрейергса и Берги журналу не удалось.

Ранее уже сообщалось, что после первых публикаций о разговорах между латвийскими олигархами и политиками в гостинице Rīdzene Латвийское объединение регионов и "Единство" пытались поднять вопрос о замене министра земледелия. Отставки Дуклавса также потребовало общество Delna. Дуклавс, со своей стороны, заявил, что в отставку не собирается.