Журналист Delfi Кристина Худенко получила традиционный профессиональный приз "Янтарное перо" за лучший материал о российско-латвийском сотрудничестве в сфере культуры в 2016 году - интервью с режиссером Александром Сокуровым ().

Международный конкурс "Янтарное перо" проводится Посольством России в Латвии. Цель конкурса - "способствовать участию журналистов двух стран в формировании и расширении добрососедских российско-латвийских отношений, поддержанию высокого уровня профессионализма в журналистской среде и престижа журналистской профессии". Победителей конкурса определяет жюри, в состав которого входят латвийские журналисты и редакторы.

Призы получили также Александр Видякин (журнал "Открытый город"), Ольга Соколова (журнал "Корни"), Алла Березовская (журнал "Русский мир.ru"), Юлия Александрова (газета "Вести сегодня"), Вадим Радионов и Константин Ранкс (радио "Балтком"), а также Максим Гусаров и Игорь Заблоцкий (Ducascopy TV и ПБК). Специальными призами были награждены Владимир Дорофеев (портал "Спутник Латвия", за актуализацию темы русских художников в Национальном художественном музее) и Инна Харланова ("Вестник военного пенсионера", за поддержку российских пенсионеров в Латвии).

Это четвертый приз "Янтарное перо" Кристины Худенко. Кроме того, она является лауреатом конкурса Preses nagla, дважды награждалась призом Союза журналистов Латвии, является обладателем множества других профессиональных наград. Все статьи Кристины Худенко на портале Delfi.