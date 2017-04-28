Аппарат Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами, сделав уникальные снимки

Аппарат совершил сложный маневр 26 апреля. Его антенна играла роль щита, защищающего от столкновения с материалом колец, поэтому связи с Cassini не было почти сутки.

Как сообщает N+1, по плану межпланетная станция должны была сфотографировать облака в верхних слоях атмосферы Сатурна. Помимо снимков облаков аппарат также исследовал рассеяние света на частицах пыли, из которых состоят кольца планеты.

Таких "нырков" между Сатурном и его кольцами планируется совершить еще 21. В рамках этих экспериментов Cassini, как предполагается, изучит гравитационное и магнитное поля Сатурна, а также определит химический состав материала, из которого состоят его кольца.

Зонд был запущен к Сатурну в 1997 году. К своей цели он подошел в 2004 году, став первым искусственным спутником планеты. Миссия Cassini закончится 15 сентября 2017 года. Аппарат планируется затопить в атмосфере Сатурна.