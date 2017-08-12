Петроглиф, высеченный в скале в Чако-Каньоне индейцами анасази, которые обладали математическими способностями, но не имели письменности, изображает полное солнечное затмение.

К такому выводу пришли ученые Колорадского университета в Боулдере, США, изучив рисунок и оценив солнечную активность тысячу лет назад. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте EurekAlert!.

Символ представляет собой круг, напоминающий внешний слой атмосферы Солнца (корону) с арками и петлями. При этом одна из структур похожа на выброс корональной массы, который происходит при повышенной солнечной активности. Невооруженным глазом эти явления видны только во время полного солнечного затмения.

Закрытие Солнца Луной произошло над регионом, где проживали индейцы анасази, 11 июля 1097 года. Однако, учитывая 11-летний цикл, Солнце в это время было преимущественно спокойным, и выброс вещества во время затмения был маловероятным событием.

Ученые проанализировали содержание изотопов углерода-14 в годичных кольцах долгоживущих деревьев. Радиоуглерод образуется в атмосфере Земли при бомбардировке изотопа азота космическими лучами. При этом увеличение солнечной активности мешает космическим лучам, что уменьшает скорость образования углерода-14 и снижает его концентрацию в древесных кольцах.

Исследователи также изучили записи древних китайских астрономов, которые наблюдали за солнечными пятнами. Увеличение числа последних совпадает с неспокойной фазой дневного светила. Кроме того, в распоряжении специалистов оказались исторические данные о полярных сияниях, собранных северными европейцами.

Оказалось, что в 1097 году Солнце действительно было активным. Такие результаты указывали на то, что петроглиф действительно является изображением полного солнечного затмения. Наличие других изображений, символизирующих зимнее солнцестояние, свидетельствует о том, что анасази проводили примитивные астрономические наблюдения.

В январе 2017 года Исследователи из Аризонского университета опубликовали статью, в которой показали, что индейцы анасази, относящиеся к древним пуэбло и жившие почти тысячу лет назад, обладали выдающимися математическими способностями. Свои знания они применяли для создания сложных архитектурных комплексов.