Новое исследование, проведенное в Университете Монреаля, показало, что мозг пожилых людей, говорящих на двух языках, выполняет задания, требующие концентрации на одной информации и игнорировании другой, не так, как мозг тех, кто говорит только на одном языке. Мозг билингвов работает эффективнее и экономит ресурсы, рассказывает Eurek Alert.

В исследовании участвовали две группы пожилых людей. В первую группу входили билингвы, а во вторую — люди, владевшие всего одним языком. Добровольцев попросили выполнить задание. Им нужно было сосредоточиться на визуальной информации (цвете объекта) и игнорировать пространственную информацию (положение объекта). Специалисты сравнивали связи между разными областями мозга у участников.

Исследование показало: у добровольцев, говоривших на одном языке, в выполнении задания оказалось задействовано больше нейронных сетей и связей. Например, были вовлечены области, расположенные в лобной доле мозга. А у билингвов активировалось меньше сетей. Но эти сети больше подходили для выполнения задания.

У двуязычных добровольцев зоны лобной доли в выполнении задания не участвовали. Зато ученые обнаружили у билингвов более тесные связи между областями, отвечающими за обработку визуальной информации. Они находятся в задней части мозга. По словам специалистов, лобная доля обычно страдает в процессе старения. Вероятно, у двуязычных людей риск когнитивных нарушений снижен, так как они ее не используют, когда выполняют подобные задачи.