Животные развивают максимальную скорость на коротких дистанциях, а не на длинных, пояснила главный автор работы биолог Мириам Хирт. Короткий забег — это анаэробная нагрузка, при которой энергия вырабатывается за счет распада определенных веществ в мышцах без участия кислорода.

Однако запасы "топлива" в мышцах ограничены и быстро истощаются. Чем больше масса тела животного, тем больше усилий оно тратит на преодоление инерции, когда двигается. Поэтому слон не может разогнаться так же быстро, как мышь — пока он будет набирать скорость, он израсходует запасы энергии. В результате крупные животные никогда не достигают теоретического предела своей скорости.

Разработанная Хирт формула будет полезна, например, при расчетах миграций животных и возможных нападений хищников на них. Кроме того, с ее помощью можно будет более точно узнать, с какой скоростью двигались те или иные вымершие животные. Так, по подсчетам Хирт, велоцираптор бегал со скоростью до 54,5 км/ч, тираннозавр — 27 км/ч, а брахиозавр — всего 11,9 км/ч.