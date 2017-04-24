По словам исследователей, на соотношение площадей суши и океанов влияют такие факторы, как общее количество воды на планете, доступное для ее содержания пространство и наличие впадин и горных хребтов. Если океаны мелкие, а высота суши небольшая, то вода может покрыть почти всю поверхность небесного тела, передает Lenta.ru.

Планетологи разработали компьютерную модель, которая показала, что в основном все планеты, на которых присутствует вода, должны быть почти полностью покрыты океанами. В тех редких случаях, когда суша занимает большую часть поверхности, образуются обширные пустыни, которые так же препятствуют возникновению сложных форм жизни.

Земля является исключением из правила. Ее топография позволяет континентам и островам занимать примерно 29 процентов всей площади планеты на протяжении миллионов лет, что привело к появлению крупных наземных животных.