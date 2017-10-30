Углекислый газ в атмосфере Земли в 2016 году достиг максимальной концентрации, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО). За прошлый год его содержание увеличилось на 50% по сравнению со средним уровнем в течение последних 10 лет.

Как объясняют исследователи, деятельность человека и течение Эль-Ниньо спровоцировали самый сильный выброс CO2 за 800 тыс. лет. Ученые говорят, что новые данные повлияют на международный план по контролю над климатическими изменениями.

ВМО выпустила бюллетень с исследованиями о действии парниковых газов. В этом году исследования охватывают 51 страну. Станции, расположенные по всему миру, фиксировали уровень двуокиси углерода, метана и закиси азота в атмосфере.

Цифры, которые представила организация, отражают состав атмосферы после того, как значительная ее часть поглощается океанами и биосферой. С 400 ppm (долей на миллион) в 2015 году концентрация углекислого газа достигла 403,3 ppm в 2016 году.

"Это самый быстрый рост за 30-летнюю историю измерений", — объясняет Оксана Тарасова, глава Глобальной программы наблюдения за атмосферой ВМО. "Предыдущий скачок был зафиксирован во время периода активности Эль-Ниньо в 1997-1998 годах. Тогда он достиг уровня 2,7 ppm, сейчас — 3,3 ppm. Это на 50% выше, чем средний показатель за последние десять лет", — продолжает она.

Эль-Ниньо воздействует на количество углерода в атмосфере, вызывая засухи, из-за которых меньше CO2 поглощается растениями. Исследования показали, что выбросы, вызванные деятельностью человека, в течение двух лет постепенно снижаются. Однако, по словам Тарасовой, гораздо важнее совокупное содержание углекислого газа, которое не уменьшается веками.

В течение последних 70 лет рост уровня CO2 в атмосфере почти в 100 раз превысил этот же показатель в конце ледникового периода. Быстрый рост уровня CO2 и других газов в атмосфере может привести к непрогнозируемым климатическим изменениям, которые, в свою очередь, спровоцируют тяжелые экологические и экономические последствия, говорится в докладе. Ученые подчеркивают, что с 1900 года на 40% увеличилось радиационное воздействие. Это вызвано увеличением парниковых газов в атмосфере.

"С точки зрения геологии, планета получает сильнейшую инъекцию тепла. На этот раз изменения будут идти не десять тысяч лет, как это было раньше, а гораздо быстрее. Мы ничего не знаем об этом состоянии, и это очень тревожно", — говорит Тарасова.

По словам экспертов, в последний раз сопоставимое количество углекислого газа в атмосфере Земли было пять миллионов лет назад, в эпоху плиоцена. Тогда климат был теплее на 2-3 градуса, а уровень моря был на 10-20 метров выше из-за таяния льдов Гренландии и Восточной Антарктики.

Другие исследователи атмосферы согласны, что наблюдения ВМО выглядят очень тревожно. "Рост в 3 ppm с 2015 по 2016 год — это очень резкий скачок. Это больше, чем рост с 1990 по 2000 год", — говорит Юэн Нисбет, профессор Университета Роял Холлоуэй в Лондоне. "Крайне необходимо придерживаться положений Парижского соглашения и быстрее отказываться от ископаемого топлива. Первые шаги уже сделаны, но на состоянии воздуха это пока никак не сказалось", — продолжает он.

Другая причина для беспокойства — необъяснимый рост количества метана в атмосфере, который также превысил показатели последних десяти лет. Профессор Нисбет объясняет, что это замкнутый круг: из-за метана растет температура, а это приводит к тому, что еще больше метана высвобождается из природных источников.

"С 2007 года количество метана меняется с новой динамикой, особенно в 2014, 2015, 2016 годах. Парижское соглашение этого не учитывало. Сильнее всего уровень метана растет в тропиках и субтропиках. Изотопы углерода метана показывают, что этот рост вызван не использованием топлива. Мы не можем объяснить причину роста. Возможно, так проявляются последствия климатических изменений. Это очень тревожный знак", — предупреждает профессор Нисбет.

Как говорят ученые, значение новых исследований, которые напрямую связаны с Парижским соглашением, имеет крайне негативный характер. "Цифры не врут. Мы все еще производим слишком много выбросов, и это пора менять. Мы можем предложить несколько решений проблемы. Но сейчас нужно проявить политическую волю и лучше осознать важность проблемы", — говорит Эрик Солхейм, глава программы ООН по окружающей среде.

Доклад вышел за неделю до климатической конференции ООН в Бонне. Несмотря на заявление президента Дональда Трампа о том, что США выходит из соглашения, во время переговоров в Германии положения Парижского соглашения будут уточнены и дополнены.