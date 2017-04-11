Анализ останков показал, что девушка родилась в нескольких сотнях километров от Дании и попала сюда только в 13–14 лет. Умерла же она в 17 лет, примерно в 1300 году до н.э.

Вероятно, девушка относилась к знатному роду — по ее зубам можно определить, что в юности она получала полноценное питание, что могло служить признаком высокого статуса. Ее перемещение на столь большое расстояние, возможно, свидетельствует о заключении брака или альянсе между племенами.

Аналогичные выводы были сделаны в 2015 году и насчет другой мумии, тоже молодой девушки, которая родилась на юге Германии, а позже оказалась в Дании. Все это говорит о том, отмечают ученые, что бронзовый век был эпохой глобализации — люди путешествовали на сотни километров, создавая семьи или продавая товары. На подобные выводы исследователей ранее наталкивали археологические находки, но теперь появились доказательства и из области естественных наук.