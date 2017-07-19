Специалистам удалось одновременно объяснить гладкий и сравнительно молодой рельеф северного, более молодого, по сравнению с южным, полушария, высокое содержание металлов в недрах Марса, а также происхождение Фобоса и Деймоса, двух спутников планеты.

Ученые полагают, что примерно 4,43 миллиарда лет назад небесное тело (не менее 1,2 тысячи километров в диаметре, что больше, чем у Цереры) столкнулось с Марсом в районе его северного полушария. Это привело к деформации планеты в соответствующем регионе (поэтому он оказался моложе, чем южное полушарие) и внесению в недра планеты металлов (в настоящее время на них приходится, по оценкам ученых, до 0,8 процента массы планеты), а также формированию после удара из возникших осколков спутников.

К подобным выводам ученые пришли, оценив, по имеющимся фрагментам попавших на Землю марсианских метеоритов, долю металлов (прежде всего платины, осмия и иридия) в общей массе Красной планеты. После этого при помощи компьютерной симуляции специалисты определили параметры небесного тела, столкновение с которым привело бы к наблюдаемым в настоящее время последствиям.