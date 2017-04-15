Участники читали задачу, в которой после кораблекрушения два человека (Пятница и Робинзон) попали на соседние острова (остров А и остров Б). На каждом острове было 12 плодовых растений. Собирать плоды с каждого из растений мог только один человек. У Робинзона была возможность получить только 20 плодов с каждого растения, но ему разрешалось посетить оба острова. Пятница должен был оставаться на своем острове, но он мог собрать по 120 плодов с каждого растения.

Добровольцев попросили выбрать самый справедливый способ разделения растений из трех предложенных вариантов. Первый вариант — разделить растения поровну, второй — оставить одного человека с большим количеством плодов, пока их много, третий — уменьшить неравенство, наградив преимуществом того, кто оказался в менее выгодном положении.

Исследователи обнаружили: нерелигиозные участники чаще выбирали первый вариант, чем религиозные (38% против 25%). А религиозные добровольцы чаще отдавали предпочтение третьему варианту по сравнению с нерелигиозными (55% против 43%). Второй вариант выбрали 19% нерелигиозных и 20% религиозных участников. По мнению специалистов, религиозные люди склонялись к третьему варианту из-за веры в справедливый мир.