"В три-четыре раза удалось снизить заражаемость ВИЧ в Азии и Африке благодаря обрезанию, потому что в крайней плоти мужчины есть специальные рецепторы, которые обеспечивают трафик ВИЧ-инфекции. Поэтому мужчина выступает как особо опасный инфекционный агент. Если бы процедура обрезания была столь же популярна в России, это позволило бы снизить количество инфицированных, безусловно. Также был обнаружен рецептор в слизистой полости рта, что говорит о том, что оральный секс также опасен заражением", - сообщил Э.Карамов.
Эксперт ООН по СПИД: обрезание резко снижает заражаемость ВИЧ у мужчин
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Обрезание у мужчин может снизить заражаемость ВИЧ-инфекцией до четырех раз. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил эксперт ООН по СПИД, заведующий лабораторией молекулярной биологии ВИЧ Института иммунологии Минздрава РФ Эдуард Карамов.
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