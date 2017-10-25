Специалисты из США перечислили возможные последствия отсутствия сна. По словам ученых, скорость возникновения симптомов у разных людей может отличаться.

В целом уже через сутки без сна человек столкнется с головной болью, шумом в ушах и нарушением терморегуляции, передает "VladTime.RU".

На второй день становятся заметны синяки под глазами. Сосуды в глазах лопаются, появляется легкая дрожь в теле, а температура тела снижается до 35,8 градусов по Цельсию. На третий день человек начинает двигаться медленнее, и у него могут возникнуть бредовые идеи. К четвертому дню появляются слуховые и зрительные галлюцинации.

На пятый день галлюцинации преследуют человека постоянно. Гиперактивность чередуется с сильной усталостью. На шестой день появляются страх, паранойя и вспышки агрессии. Основные зоны мозга начинают работать медленнее. Через неделю пропадет связная речь, развивается тремор конечностей, и человек уже не может выполнять элементарные задачи.