Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии обнаружили признаки существования экзотичной формы темной материи по аномальным движениям галактик.

Статья ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о научной работе сообщается на сайте Phys.org.

Темной материей называется гипотетическая форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения, а взаимодействует с обычным веществом только с помощью гравитационных сил. На нее приходится 27 процентов всей массы Вселенной. Она участвует в формировании крупномасштабных космических структур, например галактических кластеров (сверхскоплений), которые содержат тысячи галактик. Согласно современным космологическим моделям, в кластерах находится плотное ядро, образованное яркой кластерной галактикой (brightest cluster galaxy — BCG).

Как предсказывает теория, BCG должны быть неподвижны, поскольку большое количество темной материи, присутствующей в кластере, прочно удерживает их в центрах кластеров. Однако исследователи изучили десять галактических сверхскоплений, включая кластер Евклид, и обнаружили, что они менее плотные, чем следовало ожидать. В результате галактики-ядра не являются абсолютно неподвижными, а "дрожат" внутри кластеров.

Исследователи разработали модель, которая объясняет разреженность кластеров. Оказалось, что темная материя должна обладать физическими свойствами, отличающимися от тех, что ранее предсказывались.