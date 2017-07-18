"Геном собаки особенно сложно модифицировать и копировать, но его близкое сходство с геномом человека означает, что он издавна был предметом устремлений генетиков, — говорится в статье. — Теперь успех китайцев породил опасения, что такая же технология может быть использована для создания суперлюдей-солдат, наподобие Капитана Америки и его врагов в Marvel Comics".

Первый клон собаки китайцы получили вслед за южнокорейцами, передает автор. Около 65 эмбрионов были "отредактированы", 27 щенков появились на свет, из них Литтл Лонг Лонг — единственный, кто был лишен гена миостатина.

Известно, что миостатин контролирует размер мышц у людей. Как говорится в статье, продвинутая технология генетического редактирования была разрекламирована как прорыв, который может стать провозвестником появления "суперпород" собак — более сильных и быстрых, лучше приспособленных к бегу и охоте.

Однако некоторые раскритиковали эксперименты по клонированию собак, сославшись на обеспокоенность этического порядка, отмечает Флад. Так, Дэвид Кинг, директор британской организации Human Genetics Alert (HGA), боится, что этот прорыв вкупе с существующими случаями изменения человеческих эмбрионов может привести к дальнейшим призывам создавать детей на заказ.

По словам Кинга, уже существует множество примеров евгеники, в частности, директор HGA упомянул, что женщинам, которые умны и красивы, платят больше за их яйцеклетки. "Я наблюдаю начало кампании в научном сообществе за легализацию генной модификации человека", — приводит журналистка слова Кинга.