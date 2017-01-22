Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне и Национального института старения выяснили, что умеренная низкокалорийная диета может продлевать жизнь у людей. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав результаты двух исследований на обезьянах. Статья опубликована в журнале NATURE Communications.

Показано, что ограничение калорийности пищи продлевает жизнь и уменьшает риск возникновения возрастных заболеваний у многих животных (например, у грызунов), однако оставалось неизвестным, как оно влияет на скорость старения приматов, к которым также относятся Homo sapiens.

В конце 1980-х годов были запущены два крупномасштабных исследования воздействия малокалорийной диеты на макак-резусов (Macaca mulatta). Эти обезьяны являются модельным организмом для изучения процесса старения людей, поскольку их геном на 93 процента идентичен человеческому. Кроме того, ряд анатомических, физиологических и других биологических черт макак-резусов аналогичен таковым у Homo sapiens.

Одно из исследований с участием 76 обезьян проводилось в Висконсинском университете. Во втором 121 животное изучалось специалистами одного из подразделений Национального института старения (NIA). Выводы, к которым пришли ученые из различных центров, оказались противоречивыми. Так, результаты первого исследования показали, что ограничение калорийности улучшило состояние организма и продлило жизнь животным. В NIA не зафиксировали статистически значимого влияния диеты на животных.

Ученые провели дополнительный анализ данных, полученных в ходе обеих научных работ, чтобы выяснить причины различий в результатах. Оказалось, что исследования отличались друг от друга по ряду показателей. Например, в NIA изучали влияние диеты на молодых животных, хотя ограничение калорийности выгодно для взрослых и пожилых обезьян. Также были найдены расхождения в составе пищевых продуктов. Так, макак-резусов в Висконсинском университете кормили едой с высоким содержанием сахара, поэтому животные, получавшие мало калорий, оказались более худыми, чем обезьяны из контрольной группы.

С учетом различий, исследователи пришли к выводу, что умеренное ограничение калорий на 30 процентов продлевало жизнь приматам (в среднем, на два года у самцов, и на шесть — у самок). При этом снижается риск возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя исследования влияния низкокалорийной пищи на людях не планируется, ученые считают, что результаты анализа помогут разработать диеты, продлевающие жизнь у людей.