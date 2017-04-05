Французский Институт космической медицины и физиологии заплатит добровольцам по 17 тысяч долларов за то, что они проведут в постели 60 дней.

Такой эксперимент позволит изучить воздействие микрогравитации на организм и станет намного более дешевым решением по сравнению с отправкой людей на орбиту. Подать заявку на участие в эксперименте можно на сайте института.

Институту требуются 24 некурящих здоровых мужчины 20-45 лет. После двухнедельного обследования они должны будут 60 дней пролежать в кровати. Все действия, в том числе принятие пищи и отправление естественных нужд, придется осуществлять лежа. Верхняя половина тела при этом будет опущена на шесть градусов. При осуществлении любых манипуляций доброволец должен хотя бы одним плечом касаться кровати.

Эксперимент позволит сымитировать изменения в организме, происходящие при воздействии микрогравитации, и протестировать пути их компенсации. Добровольцам придется бороться с тошнотой, понижением кровяного давления, снижением иммунитета и ослабеванием мышц.

В 2014 году аналогичный эксперимент ставили в NASA — доброволец провел в постели три месяца и получил 18 тысяч долларов. Все это время он играл в компьютерные игры, предавался размышлениям, а под конец просто скучал.