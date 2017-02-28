В исследовании приняли участие добровольцы, многие из которых в настоящем или в прошлом были спортсменами (бегунами и велосипедистами). Участники ответили на вопросы о еженедельных тренировках, интимной жизни и самочувствии. Проанализировав ответы, исследователи разделили добровольцев на группы.

Исследование показало: у мужчин, которые долго и интенсивно тренировались, либидо часто было на низком или среднем уровнях. А тренировки низкой и умеренной интенсивности усиливали сексуальное желание. Специалисты считают, что необходимы дальнейшие исследования.