Американским ученым удалось выходить недоношенных ягнят при помощи искусственной матки, которая выглядит как большая пластиковая сумка.

Искусственная матка обеспечивает эмбрионы всем необходимым для развития и созревания, включая непрерывное кровоснабжение и защитный слой амниотической жидкости.

Ученые полагают, что их изобретение однажды сможет помочь выхаживанию и недоношенных младенцев. Испытания на людях, возможно, начнутся через несколько лет.

Искусственную матку сконструировали и создали ученые из детской больницы Филадельфии. Они отмечают, что искусственная матка не является заменой материнской утробе, она лишь позволяет поддержать жизнеспособность рожденных раньше срока.

В настоящее время в мире выхаживают недоношенных младенцев, появившихся на свет на сроке от примерно 23 недель и более. Их помещают в специальные инкубаторы, подключая к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Изобретение ученых — пластиковая сумка-матка содержит смесь теплой воды и солей, схожую по составу с амниотической жидкостью, окружающей эмбрион в утробе в естественных условиях. Эта жидкость вдыхается и проглатывается растущим плодом, так же как это обычно происходит в утробе матери. Литры этой смеси постоянно проходят через искусственную матку, обеспечивая непрерывную подачу кислорода и питательных веществ.

Помещенный в этот мешок ягненок не может получать кислород и питательные вещества через плаценту, но его пуповину подключают к специальному аппарату, который вырабатывает эти вещества.

Главная задача искусственной матки — помочь созреванию бронхолегочной системы плода. У детей, появляющихся на свет на сроке менее 23 недель, практически нет шансов на выживание, в 23 недели выживаемость составляет уже 15%, в 24 недели — 55%, а в 25 недель — 80%.

В результате исследований установлено, что недоношенные ягнята, чье физиологическое плодное развитие находилось на том же уровне, что и у 23-недельных младенцев, хорошо развивались, находясь в искусственной матке.

Ягнята были рождены спустя 28 дней нахождения в ней и начинали дышать самостоятельно. Часть ягнят пришлось при этом умертвить, чтобы изучить состояние их мозга и внутренних органов. Но большая часть подопытных животных выжила и была искусственно выкормлена.

Создателям искусственной матки предстоит еще решить ряд проблем, например, как избежать внутриутробной инфекции или обеспечить эмбрион достаточным количеством гормонов.