Сотрудники Университета Айовы проанализировали данные предыдущих исследований. Исследователи обнаружили: когда люди начинали бегать, риск преждевременной смерти у них снижался на 40%.

Дистанция, скорость бега и другие факторы не влияли на результаты. По словам специалистов, регулярный бег может увеличить продолжительность жизни на три года, передает The Daily Mail.

Участники одного из исследований бегали в среднем по два часа в неделю. Ученые выяснили: если бы все добровольцы, которые не бегали, начали заниматься спортом, риск смерти по любым причинам у них снизился бы на 16%, а вероятность смерти от сердечного приступа — на 25%. Другие виды физической активности тоже были полезными. Так, ходьба и езда на велосипеде уменьшали риск преждевременной смерти примерно на 12%.

Максимальное снижение риска отмечалось у участников, которые бегали по 4 часа в неделю. Исследователи пока не знают, почему бег увеличивает продолжительность жизни. Вероятно, он борется с множеством факторов риска преждевременной смерти, например, гипертонией и жировыми отложениями. Также бег положительно влияет на аэробные возможности организма.