Ученые призывают заменить насыщенные животные жиры оливковым маслом и орехами. Данные выводы были озвучены по итогам наблюдений за 3349 добровольцами, которые продолжались почти пять лет. Оказалось, если человек отказывался от животных жиров и, вместо ложки масла, съедал, к примеру, столько же жирного йогурта, то риск диабета снижался.

Также животные продукты связывают с развитием рака, болезней сердца и инсультами. Специалисты считают, что мясо и яйца можно смело заменить бобовыми и орехами. Они советуют сократить объемы животного белка в рационе, переключившись на злаковые, фасоль, сою.