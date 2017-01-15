Ученые из Университета Восточной Англии предупреждают: вероятно, подобные выплаты влияют на сотрудников не позитивно, а негативно.

Так, желая получить премию за производительность, человек может начать работать слишком упорно. Это, в свою очередь, вызовет стресс и подорвет его здоровье, пишет The Hindustan Times.

Исследователи проанализировали данные 1293 руководителей и 13657 сотрудников компаний. Они хотели выяснить, зависели ли степень удовлетворенности сотрудников работой, приверженность компании и доверие к руководству от выплат, связанных с производительностью работника, прибылью компании либо совместным владением акциями.

Специалисты обнаружили: выплаты, связанные с производительностью, положительно влияли на все три параметра. Но они также заставляли работников усердно трудится, что могло привести к проблемам со здоровьем.

Выплаты, связанные с прибылью, повышали степень удовлетворенности работой, приверженности компании и уровень доверия к руководству, только если их получали все работники. Если же такие выплаты получала лишь небольшая группа сотрудников, наблюдался обратный эффект.

Выплаты, связанные с совместным владением акциями, снижали степень удовлетворенности работой. На два других параметра они не влияли.