Японский макак на японском острове Якусима предпринял несколько попыток спариться с самкой пятнистого оленя, одна из которых закончилась относительно успешно.

Ученые наблюдали, эту картину еще в ноябре 2015 года — как макак в период брачного сезона попытался спариться по крайней мере с двумя самками оленей. Но известно об этом крайне необычном поведении стало после того, как оно было описано в исследовании, опубликованном в журнале "Приматы" (Primates).

Макаки живут бок о бок с пятнистыми оленями у горячих источников в заснеженных районах Японии. Ранее было отмечено, что макаки обихаживают оленей или даже ездят верхом в игривой манере.

Ученые сделали вывод, что обезьяна, запечатленная в момент попытки совершения полового акта с оленихой, похоже, существо низкостатусное, то есть относится к бета-самцам. "Кавалер" был вынужден рьяно охранять свою "возлюбленную" от подходивших к ней близко других макак. Он дважды пытался изобразить секс с самками оленей, однако его первая пассия отклонила его ухаживания, зато вторая не воспротивилась столь близкому знакомству с макакой и после эякуляции вылизала свой бок.

Соавтор исследования Александр Боннефой отметил следующее: "Самец овладел оленихой, продемонстрировал копулятивное поведение, совершив около 15 сексуальных движений за 10 секунд, а затем спешился".

Как полагают ученые, вероятнее всего причиной такого поведения макак стала нехватка подходящих партнерш. Возможно также, что самец макаки просто учился сношаться или же не смог понять, что перед ним представительница другого вида.

Это всего лишь второй случай межвидового скрещивания, попавший в объектив. В 2014 году весь мир обошла новость о том, что морские котики в Антарктике пытались склонить к сексу королевских пингвинов.