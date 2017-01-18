Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем". Огнегасительные вещества приводятся в действие, если температура батареи повышается.

Трифенилфосфат, замедляющий и останавливающий горение, находится внутри специальной капсулы, а сама капсула — в электролите (аккумуляторной кислоте). Оболочка капсулы плавится, когда температура достигает 150 градусов Цельсия, и высвобождает трифенилфосфат. Во время тестов возгорание было потушено за 0,4 секунды.

Литиево-ионные батареи используются во многих устройствах и известны тем, что легко воспламеняются. Результаты исследований, проведенных командой Стэнфордского университета, были опубликованы в журнале Science Advances.

Предыдущие попытки встроить трифенилфосфат в батарею были неудачными, он отрицательно влиял на рабочие свойства батареи. Литиево-ионные батареи особенно подвержены возгоранию. Причиной может быть или слишком быстрая зарядка батареи или крошечная ошибка в сборке батареи.

В феврале 2016 года Национальный совет по безопасности на транспорте США выпустил предупреждение о перевозке таких батарей в самолетах, так как они могут стать "источником возгорания".

Компания Samsung, чьи модели телефона Galaxy Note 7 были особенно подвержены возгоранию, пока еще не опубликовала свой отчет о причинах возгорания. Отчеты, проведенные сторонними компаниями, говорят о том, что причиной возгорания была именно батарея.

Ян Фогг, старший аналитик компании IHS, считает, что технологии производства батарей развиваются медленнее, чем телефонные технологии: "Это одна из причин, по которой и телефонные, и другие технологии не могут развиваться быстрее. Производителям приходится балансировать между запросами покупателей, которые хотят иметь и мощные батареи, и лучшую графику, и большой дисплей одновременно. Существует большой риск при производстве батарей с большим зарядом, так как в любом устройстве такая батарея может не сработать".