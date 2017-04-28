Китай вместе с Европейским космическим агентством (ESA) намерены совместно построить на Луне обитаемую базу. Об уже ведущихся на эту тему переговорах первым сообщил китайским СМИ генеральный секретарь Китайского национального космического управления Тян Юлун.

В среду его европейские партнеры подтвердили эту информацию. "Китайцы уже реализуют чрезвычайно амбициозную космическую программу, — заявил агентству Блумберг представитель ESA Пол Хвистендаль. — Космические исследования изменились с 60-х годов прошлого века, и мы понимаем необходимость международного сотрудничества".

Генеральный директор ESA Йоган-Дитрих Вернер назвал "Лунную деревню", которую предлагается построить на спутнике Земли, потенциальной базой для будущих полетов к Марсу, а также шансом на развитие лунного туризма и даже первым шагом к возможной добыче полезных ископаемых на Луне.

Китай позже других ведущих космических держав начал запуски пилотируемых космических кораблей. Первый китайский космонавт Ян Ливэй отправился в космос на корабле "Шэнчжоу-5" в 2003 году, через 42 года после полета Юрия Гагарина.

Но впоследствии Китай резко активизировал свою космическую программу. Сейчас у Китая уже 10 космонавтов, двое из которых по два раза отправлялись в космос. В этой десятке есть и женщина — Лю Ян, слетавшая в космос в 2012 году.

На прошлой неделе Китайское национальное космическое управление отправило непилотируемый космический корабль к своей орбитальной станции "Тяньгун-2". Модуль "Тяньгун-2" был успешно выведен на орбиту Земли в сентябре 2016 года, и пока там нет космонавтов.

В середине октября Китай планирует вывести на орбиту уже пилотируемый корабль, который должен будет пристыковаться к "Тяньгун-2", после чего два китайских космонавта месяц пробудут на орбите. Китайская программа по строительству многомодульной орбитальной станции предполагает к 2022 году вывод на орбиту следующего модуля — "Тяньгун-3".

К концу года Китай также планирует отправить космический корабль на Луну для сбора образцов грунта, а в 2017 году — послать первый корабль на обратную сторону Луны.

Европейское космическое агентство надеется провести анализ образцов грунта, которые доставлены в этом году китайской беспилотной миссией "Чанъэ-5". Пол Хвистендаль надеется, что в будущем европейский космонавт сможет слетать на китайском космическом корабле. Пока что эти планы окончательно не согласованы.

Китай не был допущен к работе на международной орбитальной космической станции в основном из-за американского закона, запрещающего такое сотрудничество, а также из-за опасений Вашингтона по поводу тесных связей китайской космической программы с оборонными ведомствами страны. Кроме того, у Китая и Европейского космического агентства, подумывающих об организации лунного туризма, есть конкурент — американская аэрокосмическая компания SpaceX, намеренная уже к концу следующего года отправить двух первых туристов в полет вокруг Луны.

Как сообщается, за билеты уже уплачено. Цена их не раскрывается, но можно предположить, что космические туристы заплатили за полет сотни миллионов долларов. Если этот полет состоится, это будет первый за 45 лет выход человека за пределы земной орбиты.