В Китае стартовал очередной этап проекта "Юэгун-365", целью которого является подготовка к долгосрочной миссии на Луне. Четыре китайских добровольца вошли в закрытую автономную лабораторию "Юэгун-1" ("Лунный дворец — 1"), моделирующую обстановку жизни в близких к лунным условиях, чтобы оставаться там в течение следующих 200 дней.

Телеканал CGTN сообщает, что добровольцы сменили первую группу волонтеров, пробывшую в лаборатории 60 дней. После окончания нынешней вахты добровольцев вновь сменит первая группа, которая пробудет в лаборатории еще 105 дней до завершения 365-дневного эксперимента.

Сама лаборатория находится в Китайском государственном техническом университете Бэйхан. Она представляет собой изолированную кабину площадью 160 квадратных метров.

"Лунный дворец" состоит из основного модуля площадью в 42 квадратных метра, предназначенного для жизни волонтеров, и двух модулей площадью от 50 до 60 квадратных метров для выращивания растений.

В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, туалет, комната для переработки отходов и комната для животных. Это первая подобная лаборатория, разработанная в Китае, и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения.