К таким выводам позволил прийти анализ многомесячных наблюдений за температурой воздуха в различных частях света.

Несмотря на российскую погодную аномалию, минувший июнь оказался на третьем месте в рейтинге высокотемпературных рекордов за всю историю наблюдений, уступив место только июню 2015 и рекордному — июню 2016 года. Данные NOAA свидетельствуют о том, что этот июня оказался на 0,820С средней температуры июня в XX веке. Кроме того, он стал 41 подряд июнем, средняя температура которого превысила этот показатель.

До сих пор температурный рекорд июней принадлежит 2016 году — год назад средняя температура этого месяца в мире превысила средневековую на 0,920С, а в 2015 году — на 0,890С. Эти выводы вполне согласуются с данными, опубликованными NASA на прошлой неделе.